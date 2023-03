Netanyahu vil sannsynligvis stanse rettsreformen i Israel

Påstanden fremmes av ikke navngitte kilder i regjeringspartiet Likud mandag morgen, ifølge blant andre den israelske avisa Haaretz og nyhetsbyrået Reuters.

Det var ventet at Netanyahu mandag ville holde en tale etter de omfattende demonstrasjonene i helgen. Israels president Isaac Herzog, som i første rekke spiller en seremoniell rolle, ba samme morgen statsministeren om å stanse rettsreformen.

Lovforslagene har skapt dypt splittelse i Netanyahus parti Likud. Søndag fikk forsvarsminister Yoav Gallant fra Likud sparken etter at han dagen argumenterte for at rettsreformen bør settes på pause av hensyn til Israels sikkerhet.