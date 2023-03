Iran og Saudi-Arabias utenriksministre skal møtes under ramadan

Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan og hans iranske motpart, Hossein Amir-Abdollahian snakket sammen på telefon for andre gang på en uke søndag, ifølge Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå SPA.

– De to ministrene ble også enige om å holde et bilateralt møte seg imellom under den inneværende ramadan-måneden, melder SPA.

Det er ikke klart hvilken dato de planlegger å møtes. Ramadan avsluttes den tredje uken i april.

Møtet skal være neste steg på veien til å gjenopprette de diplomatiske båndene mellom Iran og Saudi-Arabia etter flere år med konflikt. Konfliktens utgangspunkt var at Saudi-Arabia i 2015 gikk til krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne i Jemen.