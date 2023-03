Colombia tar på seg noe av skylden for attentatet på Haitis president

Moïse ble drept i boligen sin i Port-au-Prince av en væpnet gruppe som i stor grad besto av colombianske leiesoldater. Attentatet gjorde den politiske og økonomiske krisen i Haiti verre.

– Jeg vil dra til Haiti. Det er et problem der Colombia har medansvar, for det første fordi det var Haiti som i sin tid hjalp oss med å bli et land, og for det andre fordi det var colombianske leiesoldater som drepte Haitis president, og utløste en krise som ble verre enn den de allerede sto i, sa Petro til pressen under et toppmøte i Den dominikanske republikk.

Petro sa ikke når han vil besøke Haiti, men sa det var opp til befolkningen i Haiti å løse sine egne kriser.

– Men de trenger diplomatisk hjelp, ikke hjelp basert på våpen, sa Petro.

Minst 17 colombianske ekssoldater er pågrepet i Haiti etter attentatet. Ytterligere elleve personer er pågrepet i USA for å ha deltatt i attentatet derfra.