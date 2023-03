Putin: Unødvendig å delta i dansk Nord Stream-undersøkelse

– Jeg synes ikke at det gir mening for oss å gå inn i dette nå, siden et av Nato-landene, Danmark, har orientert oss om at de allerede har undersøkt det, noe som betyr at situasjonen ikke er eksplosiv, sier Putin til den russiske statlige nyhetskanalen Rossija 24.

Nord Stream ble rammet av eksplosjoner i fjor. 26. september ble det påvist lekkasje på Nord Stream 2-rørledningen, rundt 20 kilometer sør for Bornholm. Dagen etter ble det funnet lekkasjer også på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm. Til sammen ble det påvist fire lekkasjer av gass.

Fredag takket rørledningens eiere, Nord Stream 2 AG, ja til en invitasjon fra danke Energistyrelsen om å delta i å hente opp et ukjent objekt som ble funnet nær rørledningen.

Beslutningen høstet ros fra Putins talsmann Dmitrij Peskov, som takket Danmark for å ha invitert det russiskeide selskapet til å delta i bergingsarbeidet.

Putins nye uttalelse er knyttet til en diplomatisk henvendelse fra Danmark til Russland. Han sier at invitasjonen ikke var rettet til russiske myndigheter.

– Det ble sagt at de er klare til å invitere Nord Stream-selskapet, hvis eneste aksjonær er Gazprom, men det blir stadig vekk sett på som et internasjonalt, utenlandsk selskap, fordi det er registrert i Sveits. Men de trenger ikke hjelp fra russiske spesialister, sier Putin ifølge Tass.