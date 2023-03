SOHR: Stigende dødstall etter USAs angrep i Syria

Tidligere har Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyst at 14 militsmedlemmer ble drept i angrepene øst i Syria torsdag kveld.

Et av angrepene skal ha rammet et ammunisjonslager i byen Deir ez-Zor. USA har beskrevet luftangrepene som gjengjeldelse for et droneangrep på en amerikansk militærbase i Syria. Her ble én amerikansk kontraktør drept og flere andre amerikanere såret.

SOHRs opplysninger om antall drepte er ikke bekreftet av andre kilder. Organisasjonen holder til i Storbritannia og baserer seg på informasjon fra et nettverk av kilder i Syria.