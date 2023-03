Silicon Valley-pioner og mannen bak Moores lov er død

Moore døde fredag, omgitt av familie, i hjemmet sitt på Hawaii fredag, opplyser Intel og Moore-familiens filantropiske stiftelse.

Moore var utdannet ingeniør og var med på å etablere Intel i 1968.

I en artikkel i 1965 beskrev Moore for første gang prinsippene i det som senere skulle bli kjent som Moores lov. Han viste til at kunne observere dobling av yteevnen i kretsene på databrikker hvert år. Senere justerte han observasjonene til å gjelde annethvert år, en teori som holdt vann helt til ganske nylig og som ble synonymt med den raske teknologiske endringen.

– Alt jeg prøvde å gjøre var å få gjennom budskapet om at man ved å legge stadig flere ting inn på en databrikke, ville gjøre all elektronikk billigere, sa Moore i et intervju i 2008.

Moore pensjonerte seg i Intel i 2006. Gjennom livet donerte han over 5,1 milliarder dollar til ideelle formål via en stiftelse han opprettet sammen med sin kone gjennom 72 år, Betty.

– Selv om han aldri hadde som mål å gjøre navnet sitt kjent, så har Gordons visjon og arbeid gjennom livet tilrettelagt for den fenomenale innovasjonen og teknologiske utviklingen som omslutter livene våre, sier Harvey Fineberg, president i Gordon and Betty Moore Foundation.

Intels toppsjef Pat Gelsinger hyller Moore.

– Han etterlater seg en arv som har endret livene til hver eneste person på planeten. Hans minne lever videre, sier Gelsinger.