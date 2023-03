Kredittvurderingsselskap: Argentina snart konkurs

Nedgraderingen fra CCC- til C betyr at kredittvurderingsselskapet mener en konkurs kan være nær forestående ved at landet ikke vil være i stand til å betale tilbake gjeld i utenlandsk valuta.

Fitch opplyser at Argentina kan komme til å bli ytterligere nedgradert til konkursstatus etter gjennomføringen av regjeringens ferske ordre om å tvinge deler av landets offentlige sektor til å bytte ut gjeld i utenlandsk valuta med gjeld i landets egen valuta peso.

Regjeringens beslutning er et forsøk på å bremse fallet i landets internasjonale valutareserver, delvis som følge av mangel på utenlandsk valuta og ustabile vekslingskurser for finanssektoren i landet. Hensikten er å stabilisere markedene og fortsette å bekjempe inflasjon, forklarer regjeringen.

Inflasjonen i Argentina var i fjor på like under 95 prosent. Tolvmånedersinflasjonen passerte i februar 100 prosent.

Ifølge landets sentralbank har Argentina internasjonale valutareserver på litt over 37,5 millioner dollar, men nettotallet er ifølge analytikere betydelig lavere.