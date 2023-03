Migranter funnet døde på godstog i Texas

Politiet i Uvalde opplyste natt til lørdag norsk tid at grensepatruljestyrken grep inn og fikk stanset toget etter at myndighetene var blitt oppringt om at migranter «var i ferd med å kveles» i en togvogn.

Fem helikoptre og flere ambulanser ble sendt til stedet, opplyser ordfører Don McLaughlin.

University Health i San Antonio mottk to mannlige pasienter. Tilstanden til den ene er kritisk og situasjonen er alvorlig for den andre, står det i en uttalelse fra sykehuset.

Toget befant seg nær byen Knippa da det ble stanset. Byen ligger omtrent halvveis mellom San Antonio og den mexicanske grensen.

Antallet migranter som var på toget er ikke helt avklart. Politiet har oppgitt at både 15 og minst 17 migranter var i togvognen, mens avisen Uvalde News-Leader siterer politiet på at det var tolv migranter om bord. Det antas at migrantene oppholdt seg ulovlig i USA, ifølge politiet.

Senere natt til lørdag kom jernbaneselskapet Union Pacific med utfyllende opplysninger og uttalte at migrantene var blitt funnet i to togvogner, ikke én som først oppgitt, og at det dreide seg om et godstog på vei østover fra Eagle Pass med San Antonio som endestasjon.

Tolv av migrantene ble funnet i en «kvelende» tilstand i en shippingcontainer og tre andre i en bunntømmingsvogn. De to som døde, var i shippingcontaineren, opplyser Union Pacific.