«Hotel Rwanda»-helten løslatt fra fengsel – USA takker Rwanda

Rusesabagina ble utlevert til Qatars ambassadør i Rwanda fredag kveld, opplyser en amerikansk tjenestemann.

Løslatelsen er forhandlet fram ved hjelp av Qatar og USA. 68-åringen skal trolig først tilbringe et par dager i den qatarske ambassadens residensbolig i Kigali, før han flys til Doha og derfra videre til USA, opplyser amerikanske tjenestemenn.

Rusesabagina er belgisk statsborger og har permanent oppholdstillatelse i USA.

Nyheten ble kjent knapt to uker etter at Rwandas president Paul Kagame sa at regjeringen forsøker å finne en løsning på saken hans.

Takker Rwanda

USAs utenriksminister Antony Blinken ønsker løslatelsen velkommen.

– Det er en lettelse å vite at Paul kan få være med familien sin igjen. Den amerikanske regjeringen er takknemlig overfor den rwandiske regjeringen for å ha gjort denne gjenforeningen mulig, sier Blinken.

– Vi takker også regjeringen i Qatar for verdifull bistand som vil gjøre det mulig for Paul å dra hjem til USA, sier Blinken videre.

25 års fengsel

Rusesabagina var hotelldirektør i Rwandas hovedstad Kigali under folkemordet i 1994. Om lag 800.000 mennesker, fortrinnsvis tutsier og moderate hutuer, ble massakrert.

Rusesabagina er selv hutu og er blitt hyllet for å ha reddet rundt 1.200 tutsier fra å bli drept.

Etter dette har han framstått som en skarp kritiker av Kagame, og menneskerettighetsforkjempere uttrykte stor bekymring da han i september 2021 ble dømt til 25 års fengsel for terrorismeanklager. Siden har familien hans gjentatte ganger advart om at 68-åringen har helseproblemer.

Ifølge en talskvinne for den rwandiske regjeringen, Yolande Makolo, er også dommen mot 19 andre som sto tiltalt i den samme rettssaken, omgjort. Alle var anklaget for «terrorisme» som følge av tilknytning til en væpnet gruppe kalt Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN).

– Ikke rom for politisk vold

Amerikanske tjenestemenn sa fredag kveld at det ikke var gitt noen løfter til Rwanda utover offentlig anerkjennelse av løslatelsen.

I en påpasselig utformet uttalelse avviser Blinken politisk vold, uten å støtte Rwandas anklager mot Rusesabagina.

– USA tror på et Rwanda som er fredelig og velstående, sier Blinken.

– Vi gjentar prinsippet vårt om at politisk endring både i Rwanda og verden rundt må skje med fredelige midler. Det finnes ganske enkelt ikke noe rom for politisk vold, sier utenriksministeren.

En amerikansk tjenestemann sa at løslatelsen ikke endrer den amerikanske bekymringen knyttet til Rwandas rolle i den voldelige konflikten øst i Kongo, et tema der Blinken tidligere har stilt seg bak anklager om at Rwanda støtter opprørere i Kongo.