Bip, biip, biiip. En metalldetektor-amatør fanget nylig signalet av noe som nå har vist seg å være en fascinerende skatt fra 1200-tallet, begravet i Nord-Tyskland.

Ifølge mediet Live Science ble skatten sannsynligvis begravet for omkring 800 år siden ved den forlatte vikingbyen Hedeby i nærheten av Slesvig.

Da arkeologene fikk gravd ut stedet, fant de et par sjeldne gulløreringer med fargerike halvedelstener, en forgylt myntbrosje med arabisk skrift og en ringbrosje, to ringer og omtrent 30 danske gull- og sølvmynter.

Ofte er det mynter som dukker opp når noen finner skatter fra 1200-tallet. Her er et utvalg av de 30 danske myntene fra kong Valdemar IIs tid som ble funnet som en del av skatten. Foto: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Et uvanlig funn

– Det ligger mange uoppdagede funn rundt Hedeby, så det er ikke overraskende at et nytt er gjort akkurat her. Men dette er et annerledes funn, og spesielt gulløreringene er uvanlige, forteller Morten Søvsø, leder av arkeologi-enheten hos Sydvestjyske Museer.

Skatten er trolig et sammenhengende funn. Det vil si at gjenstandene har blitt gravd ned samlet, selv om de stammer fra helt ulike steder og tidspunkter.

Islamske mynter var ikke uvanlige i det sørlige Skandinavia i vikingtiden. Den islamske mynten på bildet er gjort om til en brosje og ble funnet sammen med resten av skatten. Foto: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Sølvmyntene er fra 1200-tallet, og de yngste ser ut til å være en type som sirkulerte som riksmynt i Danmark i tidsrommet 1234–55. De edelstenssmykkede gulløreringene er fra 1100-tallet og er trolig fra et av middelhavslandene.

– Det er helt klart øreringer som har tilhørt en fornem kvinne. De er virkelig fine og veldig sjeldne. Det er ikke en hvem som helst som har hatt dem. Det peker i retningen av et høystatus-miljø, forklarer Morten Søvsø.

Baksiden av en av de to øreringene som ble funnet. Gulløreringene er en middelhavssmykke i bysantinsk stil. Foto: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Hvorfor ble skatten begravet?

Ingen vet hvorfor den verdifulle skatten ble begravet. Det kan være flere årsaker, påpeker Søvsø.

– Det kan være alt fra sparepenger man har gravd ned, til ufredstider eller at det har skjedd noe som har gjort at man måtte gjemme verdigjenstandene sine. Og så kan det være noe utilsiktet som gjorde at de aldri ble gravd opp igjen, gjetter han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for Forskning.no . Les originalsaken på videnskab.dk her.