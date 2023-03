På en frigitt video av angrepet står skipet i brann mens svart røyk stiger opp mot himmelen.

Brannen spredte seg også til andre skip og satte både drivstoff og ammunisjon i flammer.

Angrepet fant sted i mars i fjor og var ett av de første store angrepene mot russiske marinefartøy. En måned senere gikk flaggskipet i Svartehavsflåten, «Moskva» til bunns med en besetning på 400 soldater. Mange av dem kom aldri hjem igjen.

Senkningen var et enormt prestisjenederlag for Putin og Russland.

Ødela Russlands evne til offensive operasjoner



Ifølge øverstkommanderende for de væpnede styrkene i Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, skal den nye videoen vise hvordan enheter fra den ukrainske hæren ødela «Saratov».

Skipet lå ankret opp i Berdjansk vest for den da beleirede havnebyen Mariupol hvor flere tusen ukrainske soldater kjempet for livet i Azov-stålverket.

Angrepet mot «Saratov» skal ha bidratt til å sabotere den russiske marinens evne til å gjennomføre operasjoner nær den ukrainske kysten i lengre tid etterpå.

Russland innrømmer tap av fartøy og soldater



Russiske myndigheter skal nylig ha erkjent tapet av landgangsfartøyet, skriver Ukrainska Pravda. Innrømmelsen skal ha kommet ved åpningen av et minnested dedikert til de falne sjømenne. Tidligere har det russiske militæret benektet tapene.

– For et år siden mistet vi landgangsskipet Saratov under kamphandlinger. Vi mistet også mannskap på skipene Saratov, Novocherkask og Caesar Kunikov, skal den russiske kommandøren ved flåtebasen på Krim, Felix Menkov, ha uttalt på Telegram.

«Fienden vil ikke oppleve fred på det ukrainske territoriet»

Det vellykkede angrepet, sett med ukrainske øyne, blir tolket som et dødsstøt mot myten om den russiske flåtens uovervinnelighet.

Det amerikanske selskapet Maxar Technologies publiserte raskt satellittbilder som viste ødeleggelsene av det russiske landingsskipet.

«Dette har nok en gang bevist et ubestridelig faktum: Fienden vil ikke oppleve fred på det ukrainske territoriet, hverken til lands eller til havs,» skriver Valerii Zaluzhnyi.