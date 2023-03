Amerikansk delstat begrenser barn og unges tilgang til sosiale medier

Barn og tenåringer i delstaten skal fratas tilgangen til sosiale medie-apper som for eksempel Tiktok - om de ikke kan vise til samtykke fra foreldre eller foresatte.

Ungdommene ilegges også andre begrensninger i det som er det første lovverket av sitt slag i USA.

Guvernør Spencer Cox skrev torsdag under på loven, der barn under 18 år forbys å bruke sosiale medier mellom klokken 22.30 og 6.30. Det innføres også aldersverifisering for alle som vil bruke sosiale medier i delstaten.

Lovverket åpner døren for søksmål på vegne av barn som hevder å ha blitt påført skader etter bruk av sosiale medier.

Hensikten med loven er å beskytte barn og unge fra å lures inn i apper som myndighetene mener kan være avhengighetsskapende og hvor reklame er rettet mot barn og unge.

Sosiale medier-selskaper ventes å anlegge søksmål før loven etter planen skal tre i kraft i mars 2024.