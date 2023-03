Filippinene og Kina vil diskutere maritime rettigheter

Forholdet mellom de to nabolandene har vært spent etter at Manila anklaget Kina for «aggressive aktiviteter» i Sør-Kinahavet.

Beijing, som gjør krav på store deler av Sør-Kinahavet, inkludert noen områder som ligger i filippinsk farvann, har på sin side også vært bekymret over økt amerikansk militær tilstedeværelse på Filippinene.

Maritime uenigheter med Kina er en alvorlig bekymring, men burde kunne løses ved å «ta i bruk alle tilgjengelige diplomatiske midler», uttaler ekspedisjonssjef Theresa Lazaro i det filippinske utenriksdepartementet etter samtaler med Kinas viseutenriksminister Sun Weidong fredag.

Sun sa at maritime saker er en viktig del av forholdet til Filippinene og ikke bør ignoreres. De to landene må derfor forplikte seg til å øke samarbeidet og tilliten, sa han.

Uttalelsene kom under det første møtet ansikt til ansikt mellom høytstående diplomater fra de to landene siden før koronapandemien.