Det var det ukrainske forsvarsdepartementet som torsdag meldte at russiske styrker hadde trukket seg tilbake fra byen Nova Kakhovka. Uttalelsen kom til tross for at det ikke har vært noen meldinger i det siste om at kampene er trappet opp.

Et par timer senere ble opplysningen dementert av den ukrainske generalstaben som sier at uttalelsen fra departementet skyldes «feil bruk av tilgjengelig data».

Også den russisk-innsatte guvernøren i Kherson avviser at russiske styrker har trukket seg ut av byen.