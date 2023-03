Renta heves i Storbritannia

Et viktig formål er å bremse inflasjonen, som fortsatt ligger over 10 prosent. Bank of Englands har nå hevet renta elleve ganger på rad.

Også Norge og Sveits har torsdag hevet renta i et forsøk på dempe høy prisvekst. Sentralbanken i USA hevet renta onsdag, og Den europeiske sentralbanken (ESB) gjorde det samme i forrige uke.

Bankuroen den siste tiden har ført til en viss usikkerhet rundt sentralbankenes videre renteplaner. Hadde de prioritert å dempe risikoen for nye problemer i banknæringen, kunne de valgt å utsette nye rentehopp.

Renteøkningene den siste uken tyder på at de viktigste sentralbankene fortsatt prioriterer kampen mot inflasjonen. Den har steget til høye nivåer over store deler av verden i kjølvannet av pandemien og Russlands invasjon av Ukraina.