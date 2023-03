Rekordhøy befolkningsvekst i Canada

For første gang økte befolkningen med mer enn 1 million mennesker, ifølge nye tall fra landets statistiske sentralbyrå. Landet har dermed over 39,5 millioner innbyggere.

Årsaken til utviklingen er innvandring, som regjeringen prøver å legge til rette for. I likhet med mange andre rike land har Canada en aldrende befolkning og for tiden mangel på arbeidskraft. Statsminister Justin Trudeau forsøker å løse utfordringen med å åpne dørene for utlendinger.

437.180 innvandrere kom til Canada i fjor, og også dette skal ha vært ny rekord. I tillegg fikk 607.782 midlertidig tillatelse til å jobbe eller studere i landet.

Mens migrasjon er et betent politisk spørsmål i mange andre vestlige land, har canadierne generelt sett en positiv holdning til innvandring.

Regjeringen har gjort det lettere for afghanere å komme til landet, og i fjor kom det i tillegg mange ukrainere. Befolkningsveksten i 2022 var på 2,7 prosent, noe som er et svært høyt nivå på verdensbasis. De aller fleste landene med høyere befolkningsvekst enn dette, ligger i Afrika.