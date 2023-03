Person funnet død nær mistenkt elevs bil etter at to skoleansatte ble skutt i Colorado

Den 17 år gamle gutten skal ha åpnet ild med et håndvåpen da han ble ransaket for våpen onsdag formiddag, ifølge politiet i Denver. Skytingen fant sted på East High School ikke langt fra sentrum av den amerikanske byen.

Politi og helsevesen ankom åstedet raskt og fant to voksne menn med skuddskader. En av dem er kritisk såret, mens tilstanden beskrives som stabil for det andre offeret.

Denvers politimester Ron Thomas sa at eleven som var mistenkt for skytingen, var gjenstand for en ordning som innebærer at han ransakes for våpen hver dag når han kommer til skolen. Slike rutiner iverksettes på bakgrunn av bekymringer over tidligere oppførsel.

– Han er åpenbart væpnet og farlig og villig til å bruke våpenet, slik vi har fått vite i morges, advarte Denver-ordfører Michael Hancock mens politiet fortsette å lete etter den mistenkte gjerningspersonen.

Onsdag kveld lokal tid fant politiet en død person i et skogsområde, nær stedet der de også fant en forlatt bil som tilhørte 17-åringen. Politiet har ikke bekreftet den dødes identitet.

Tidligere i mars skulket elever fra skolen timen for å marsjere til Colorados delstatsforsamling i Denver og kreve strengere våpenlover. Det skjedde etter at en 16-årig medelev ble skutt og drept mens vedkommende satt i en bil i nærheten av skolen.

East High School har drøyt 2.500 elever på niende til tolvte trinn. Skolen ble åpnet i 1875 og var byens første i sitt slag.