– Båten sank fordi den var overfylt, sier Romdhane Ben Amor i organisasjonen FTDES (Tunisisk forum for sosiale og økonomiske rettigheter).

Flesteparten av de 38 som var om bord, kom fra Elfenbenskysten.

Båten la ut fra kystregionen Sfax i Tunisia onsdag, med kurs for den italienske øya Lampedusa. Øya er et populært springbrett for afrikanere som vil prøve å ta seg videre inn i Europa.