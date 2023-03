Ett av tiltakene er angivelig å opprette en ny brigade utstyrt med bakke-til-luft-raketter av typen S-350.

Nye luftvernsystemer har dukket opp på flere hustak i hovedstaden i løpet av det siste året. Russiske myndigheter har den siste tiden hevdet å ha blitt utsatt for flere ukrainske droneangrep på russisk territorium.

The New York Times siterte i desember en høytstående ukrainsk embetsmann som hevdet at Ukraina sto bak droneangrep på to militære flyplasser i Russland. Dette var tidligere blitt avvist av Ukrainas regjering.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sa onsdag ikke om moderniseringen av luftvernsystemene er knyttet til Ukraina-krigen.

