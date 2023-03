Abelprisen til første søramerikaner for «banebrytende» matematiske resultater

Det Norske Videnskaps-Akademi tildeler Abelprisen for 2023 til Luis A. Caffarelli ved University of Texas i Austin, USA. Det gjør argentineren til den første prisvinneren fra Sør-Amerika, 20 år etter første utdeling av Abelprisen.

Juryen begrunner tildelingen på følgende vis:

«Abelprisen 2023 går til Luis A. Caffarellis banebrytende bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger, inkludert frie randverdiproblemer og Monge – Ampère-ligningen».

– Caffarellis teoremer har radikalt endret vår forståelse av ulike klasser med ikke-lineære partielle differensialligninger, noe som har mange anvendelsesområder, sier Abelkomiteens leder, Helge Holden, til NTB.

En stolt prisvinner

– Det er en ære å motta denne anerkjennelsen, som setter søkelyset på mitt livslange arbeid. Jeg ble overrasket, og jeg er glad for å ha vunnet Abelprisen, sier Caffarelli til NTB.

Han forteller at han har opplevd mye i sin matematiske karriere, men hyller også sine samarbeidspartnere gjennom flere tiår.

– Jeg er veldig ydmyk overfor Abelprisens utvalgskomité og den urokkelige støtten fra mine samarbeidspartnere gjennom mitt 50 års lange arbeid. Mine formidable samarbeidspartnere sørger konsekvent for et utviklende miljø, som har stimulert felles ideer, forklarer prisvinneren.

Selv håper Caffarelli at han nå kan være til inspirasjon for andre matematiker-spirer.

– Vi matematikere begynner våre karrierer ved å følge veiene til de som har bidratt til viktige vitenskapelige fremskritt. Derfor håper jeg at jeg vil kunne etterlate et betydelig avtrykk av inspirasjon til de som kommer etter meg, sier matte-geniet.

Selv kjenner han også på mye glede over sin matematiske karriere.

– Det som gjør det utrolig, er at jeg virkelig har gledet meg over hvert øyeblikk av min matematiske karriere. Min karriere og mine samarbeid har vært en konstant kilde til glede og inspirasjon, understreker Caffarelli.

En ny forståelse

Naturlover kan ofte uttrykkes med partielle differensialligninger. Eksempler er strøm i vann eller vekst i populasjoner. Disse ligningene har vært gjenstand for intense studier helt siden Isaac Newton og Gottfried Leibniz’ dager.

– Det er få andre levende matematikere som har kommet med et større bidrag til vår forståelse av partielle differensialligninger enn Caffarelli, forklarer Holden.

Han mener det argentinske mattegeniet har innført nye fundamentale teknikker med banebrytende resultater.

– Teknisk elegante

Komitélederen er full av lovord om bragden Caffarelli har fått til.

– Resultatene er teknisk elegante, krever en helt fundamental innsikt og dekker mange ulike områder av matematikken og dens anvendelsesområder.

Han mener årets vinner fortjener prisen til fulle og omtaler Caffarelli som en klippe innen denne delen av matematikken.

– Dette var en veldig verdig vinner. Naturen er ikke enkel å forstå seg på, men det har årets prisvinner virkelig gjort. Det Caffarelli har funnet ut av, er banebrytende, sier Holden.

– Verdig prisvinner

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sender sine gratulasjoner til Caffarelli og gleder seg til å ønske ham velkommen til Norge.

– Mine hjerteligste gratulasjoner sendes til Luis A. Caffarelli, han er en verdig prisvinner. Det er imponerende at han har levert banebrytende resultater innenfor regularitetsteori for differensialligninger gjennom mange tiår. Jeg gleder meg til å ønske ham velkommen til Norge for å motta Abelprisen i mai, sier Borten Moe.

Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi og overrekkes av kong Harald i Universitets Aula i Oslo 23. mai. Abelprisen finansieres av den norske stat, og premien er på 7,5 millioner kroner.