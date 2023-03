Boris Johnson skal grilles om partygate

I forkant av høringen har Johnson skrevet i et 52 sider langt dokument at han erkjenner å ha ført parlamentet bak lyset, men kun basert på forsikringer fra sine rådgivere om at reglene ble fulgt.

– Jeg villedet ikke Underhuset med vilje eller fordi jeg ikke brydde meg, skriver han.

Den såkalte partygate-skandalen dreier seg om flere fester holdt av Johnson og Det konservative parti i blant annet Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv. Skandalen bidro til at han i juli i fjor måtte gå av som statsminister.

Høringen i Underhuset starter klokken 15 norsk tid.