Filippinene varsler etablering av amerikanske militærbaser

– Disse fire nye stedene ligger spredt rundt på Filippinene. Noen ligger i nord, noen rundt Palawan, og noen enda lenger sør, sier president Ferdinand Marcos.

Marcos legger til at basene vil styrke landets evne til å forsvare østsiden av den største øya Luzon. Øya er den nærmeste filippinske hovedøya til Taiwan.

USA har fra før tilgang til fem eksisterende steder som gir USA tilgang til anlegg for felles trening, utplassering av utstyr og etablering av infrastruktur som rullebaner, lagring av drivstoff og bomuligheter for soldater. USA har forpliktet seg til å bygge infrastruktur til en verdi av 80 millioner dollar.

Representanter for lokale myndigheter på Filippinene er motstandere av den mulige plasseringen av basene og er bekymret over at deres provinser kan bli involvert dersom det skulle oppstå konflikt mellom USA og Kina over Taiwan.

Marcos uttalte seg før han holdt en tale til filippinske soldater. I talen sa han at de må være årvåkne fordi en ekstern trussel mot landets sikkerhet er blitt mer komplisert og uforutsigbar.

– Vær på vakt mot elementer som har til hensikt å undergrave vår hardt fortjente fred, vår hardt fortjente stabilitet, og fortsett å bedre forholdene med våre utenlandske partnere, sa han.

Uten å gå i detalj sa Marcos at han er klar over det han kalte «en økende trussel» mot landets territorium, og at dette krever «endringer i strategien vår».