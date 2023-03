Taiwan i beredskap mens presidenten er på Amerika-reise

Tsai skal neste uke besøke Guatemala og Belize i Mellom-Amerika. Underveis skal hun også til New York og Los Angeles.

I California ventes det at hun skal møte Representantenes hus' leder Kevin McCarthy, men presidentkontoret hennes nektet tirsdag å bekrefte om et slikt møte skal finne sted.

Reisen kan føre til ytterligere spenning i forholdet mellom Kina og USA, ettersom et eventuelt møte med McCarthy kan utløse kraftige reaksjoner fra Beijing, slik situasjonen var i august i fjor da daværende leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, dro til Taiwan.

Kina anser Taiwan som kinesisk territorium og gjennomførte i august i fjor en storstilt militærøvelse i farvannet rundt øya. På spørsmål om Kina kan komme til å holde nye øvelser mens Tsai er på reise neste uke, svarer Po at taiwanske styrker er forberedt.

– Når det gjelder hva de kinesiske kommunistene har gjort tidligere, så vil forsvarsdepartementet kunne ta grep, og vi vil vurdere verste tenkelige scenario, sier han.

– Forsvarsdepartementet har planer klare for alt Kina måtte foreta seg under presidentens utenlandsreise, legger Po til, mens han avviser å gå i detalj.

USA har uttalt at det ikke er grunn for Kina til å reagere på Tsais reise og viser til at slike reiseruter er vanlige og at det ikke er første gang det skjer. Kina har på si side fordømt Tsais planlagte besøk i USA på reisen.