Amerikanerne mener Trump-etterforskning er både politisk motivert og troverdig

En storjury på Manhattan i New York skal beslutte om det skal tas ut tiltale mot Donald Trump i den såkalte hysjpenge-saken. Selv har Trump avvist alle anklager og han har pekt på at han mener å være utsatt for en politisk heksejakt. Et flertall av amerikanerne støtter ham i synet på at saken er politisk motivert. Foto: Sue Ogrocki / AP / NTB Foto: NTB