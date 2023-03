Regionale banker leder an i amerikansk børsoppgang

Dow Jones-indeksen var opp 0,9 prosent en snau halvtime etter at New York-børsen åpnet. På den teknologitunge Nasdaq-børsen startet hovedindeksen dagen med en oppgang på 1,1 prosent.

De mellomstore bankene som ble rystet etter at Silicon Valley bank og Signature Bank gikk over ende, er i ferd med å hente seg inn igjen. Selv kriserammede First Republic hadde en positiv start på dagen.

Kursen gikk opp 23 prosent i tidlighandelen før børsen åpnet. Dagen før ble verdien nesten halvert da aksjen raste 47 prosent etter at bankens kredittvurdering ble justert ned for andre gang på en uke.

Oppgangen på Wall Street kommer etter at også de toneangivende børsene i Europa fikk en fin start på ukens andre dag. Også der ser uroen over banksektoren ut til å være dempet etter helgens redningspakke som innebærer at Credit Suisse blir reddet ved at banken kjøpes opp av konkurrenten UBS.

Den neste milepælen på finanskalenderen er rentebeskjeden fra den amerikanske sentralbanken, som kunngjøres onsdag.