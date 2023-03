Journalist siktet for terror i den indiske delen av Kashmir

Irfan Mehraj er frilansjournalist og redaktør for et magasin. I tillegg har han jobbet for menneskerettsgruppen Jammu Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS).

Indiske etterforskere hevder JKCCS har finansiert terroraktiviteter og tatt til orde for løsrivelse «under dekke av beskyttelse av menneskerettigheter».

Mehraj er også tidligere blitt avhørt, for senere å bli løslatt igjen. JKCCS har fulgt med på menneskerettssituasjonen og voldsnivået i Kashmir i over 30 år.

Kashmir er delt mellom India og Pakistan, som har utkjempet flere kriger om det omstridte området.

Medieorganisasjonen The Press Club of India er sterkt kritisk til at Mehraj er pågrepet og siktet etter en anti-terror-lov som gjør det mulig å holde mistenkte innesperret på ubestemt tid uten at det holdes noen rettssak.