Israelsk statsråd anklages for rasistiske og farlige uttalelser

– Det finnes ikke noe slikt som et palestinsk folk, sa Israels finansminister, den ytterliggående høyrepolitikeren Bezalel Smotrich, under en tale i Frankrike søndag. Talerstolen var drapert med et kart over Israel som dekket både Gazastripen, Vestbredden og Jordan.

– Fins det en palestinsk historie eller kultur? Nei, det fins ingen, sier han.

Smotrich, som selv bor i en ulovlig bosetning på den okkuperte Vestbredden, hevdet videre at profetenes spådommer er i ferd med å gå i oppfyllelse og at Israels folk nå vender hjem etter 2.000 år i eksil.

– Det finnes arabere som ikke liker det, så hva gjør de? De dikter opp et fiktivt folk og krever fiktiv rett til Israels land, ene og alene for å bekjempe den sionistiske bevegelsen, sa Smotrich.

Ekstremistisk og rasistisk

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner, både fra palestinsk hold og internasjonalt.

Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh kaller det for et endelig bevis på at Israels nåværende regjering bygger på en «ekstremistisk og rasistisk sionistisk ideologi».

Jordansk UD anklager også Smotrich for «ekstremistisk rasisme» og slår fast at kartet som prydet talerstolen der han sto, der Jordan er innlemmet i en israelsk stat, er et brudd på fredsavtalen de to landene inngikk i 1994.

Uansvarlig og provoserende

– Dette er uansvarlig og provoserende oppførsel fra en sittende statsråd og et brudd på internasjonale normer og fredsavtalen mellom Jordan og Israel, sier departementets talsperson Sinan al-Majali.

– Slik ekstremistisk oppførsel bidrar bare til opptrapping, legger han til.

Israelsk UD kom mandag med en kunngjøring der de forsikrer at landet fortsatt slutter opp om fredsavtalen og anerkjenner Jordans territorielle integritet. Uttalelsene fra Smotrich kommenteres ikke.

Amerikansk kritikk

En talsmann for FN, Farhan Haq, kaller uttalelsen fra den israelske finansministeren svært lite hjelpsom.

– Det fins helt åpenbart et klart og tydelig palestinsk folk. FN beskytter deres rettigheter, sier han. Også USA protesterer.

– Vi tar fullstendig avstand fra slik språkbruk, sier en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Respektløst og farlig

– Vi ønsker ikke retorikk eller handlinger som er til hinder for en levedyktig tostatsløsning, noe slik språkbruk er, legger han til.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at slike uttalelser absolutt ikke kan tolereres.

– Det er galt, det er respektløst, det er farlig, det er kontraproduktivt å si slike ting i en situasjon som allerede er veldig spent, sa Borrell etter et møte med EU-landenes utenriks- og forsvarsministre mandag.

– Hva ville reaksjonen ha vært dersom en palestinsk leder sa at staten Israel ikke eksisterer, spør Borrell.

Jevne med jorden

Bezalel Smotrich, som leder Det religiøse sionistpartiet, har lenge vært regnet som en av Israels mest høyreradikale politikere. Også tidligere har han vakt internasjonal oppmerksomhet med sine uttalelser.

Tidligere i år tok han til orde for at Israel burde jevne den palestinske byen Hawara på Vestbredden med jorden, som straff for palestinske angrep mot israelere i det okkuperte området.

En talsmann for amerikansk UD kalte det «motbydelig, uansvarlig og avskyelig» og ba statsminister Benjamin Netanyahu ta avstand fra Smotrichs uttalelse.