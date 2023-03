Sør-Koreas president varsler normalisering overfor Japan

Presidenten sa tirsdag at han iverksetter tiltak for å innlemme Japan på den sørkoreanske «hvite listen» over land med foretrukket handelsstatus. Det skjer etter et møte med Japans statsminister Fumio Kishida i forrige uke.

Yoon kom med uttalelsene på et regjeringsmøte tirsdag. Han sa at Sør-Korea og Japan bør gjøre det de kan for å fjerne hindringer som kan stikke kjepper i hjulet for utvikling av bilaterale forhold, og at han har gitt handelsministeren sin ordre om å iverksette nødvendige juridiske prosedyrer.

– Jeg er sikker på at Japan vil svare hvis Sør-Korea først starter med å fjerne hindringene, sa han.

Sør-Korea og Japan fjernet hverandre fra listen over foretrukne handelsland i 2019 etter en flere tiårig lang strid om sørkoreansk tvangsarbeid under den japanske okkupasjonen av Korea fra 1910 til 1945.