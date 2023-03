Ukraina hevder at russiske raketter er ødelagt i eksplosjon på Krim-halvøya

Rakettene skulle brukes av den russiske svartehavsflåten, ifølge påstandene fra Kyiv.

Angrepet mot rakettransporten i byen Dzjankoj bør føre til at prosessen med «Russlands demilitarisering» fortsetter og forberede Krim på frigjøring fra den russiske okkupasjonen, står det i en uttalelse fra departementet.

Departementet påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for angrepet.

Fra den russiske siden forelå det natt til tirsdag ingen bekreftelse på at raketter var blitt ødelagt.

Derimot uttaler den russisk-utnevnte lederen på Krim, Sergej Aksionov, at russisk luftforsvar hadde skutt ned ukrainske droner i byen. Han opplyser at en person ble såret og at to bygninger ble påført skader av vrakdeler som falt ned.

Russland annekterte Krim-halvøya, som av flesteparten av landene i verden er anerkjent som ukrainsk, i 2014.