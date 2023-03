EU-landene enige om å gi 1 million artillerigranater til Ukraina

Ammunisjonen skal leveres umiddelbart fra egne eksisterende lagre til Ukraina, sier kilder i diplomatiet til nyhetsbyrået DPA.

I tillegg skal EU-landene i fellesskap kjøpe flere 155-millimetersgranater de neste seks månedene for å støtte Ukraina på lengre sikt.

Kostnadene for ammunisjonen blir delvis refundert gjennom et EU-fond som skal finansiere våpenleveranser til Ukraina. Planene ministrene nå er enige om, innebærer at det skal brukes 2 milliarder euro – rundt 23 milliarder kroner – på artilleriammunisjon.

Et så stort felles våpeninnkjøp er noe helt nytt i EU, og medlemslandene har blant annet vært uenige om hvorvidt EU sentralt eller de enkelte medlemslandene skal forhandle med produksjonsselskapene. Et annet spørsmål er om ammunisjon kun skal kjøpes av europeiske selskaper.