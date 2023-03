– Ukraina har slått tilbake nærmere 70 russiske angrep det siste døgnet

Generalstaben skriver i sin daglige morgenoppdatering på Facebook at russiske styrker konsentrerer angrepene sine mot byene Lyman, Bakhmut, Avdijivka, Marjinka og Sjakhtarsk.

Ifølge generalstaben ble til sammen 69 russiske rakett- og luftangrep de siste 24 timene rettet mot sivil infrastruktur i Donetsk- og Zaporizjzja-regionene.

Videre i meldingen skriver generalstaben at Bakhmut fortsatt er episenter for kampene, melder The Guardian.