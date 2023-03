Flyktningstrøm til Canada via USA skaper debatt

Da reiserestriksjonene opphørte etter pandemien, økte strømmen av mennesker på flukt over hele verden. Mange av dem har fjerntliggende Canada som drømmemål.

I fjor ankom nærmere 40.000 mennesker til Canada via Roxham Road – det var dobbelt så mange som i 2017, som var det forrige rekordåret, ifølge offisielle canadiske tall.

Roxham Road er grenseveien mellom den amerikanske delstaten New York og den canadiske provinsen Quebec. Sosiale medier er fulle av videoer som forklarer hvordan man kommer seg dit – hvor mye en bussbillett fra Plattsburgh i USA koster til grensen og andre viktige detaljer.

Strømmen av mennesker på flukt over Roxham Road har skapt debatt i Canada og motstanden mot denne irregulære innvandringen har tiltatt.

Mener Quebec er fullt

Tidligere i år ba provinsleder i Quebec, François Legault, statsminister Justin Trudeaus regjering om å bosette asylsøkere i andre provinser og å utstede arbeidstillatelser raskere. Legault mener at provinsens kapasitet til å ta seg av asylsøkerne nå i stor grad er overskredet.

Flere og flere stemmer i den canadiske offentlighet etterlyser reforhandling av en amerikansk-canadisk-traktat som fastsetter at migranter som ønsker å søke om asyl må gjøre det i det første landet de kommer til etter at de har forlatt hjemlandet.

Tilstrømningen av asylsøkere, spesielt via Roxham Road, forventes å bli et av diskusjonstemaene mellom USAs president Joe Biden og Canadas statsminister Justin Trudeau under et møte mellom de to i Ottawa 23.–34. mars.

Utslitte mennesker

For utslitte mennesker på flukt er en liten snødekt vei det siste steget på en lang reise til et nytt liv i Canada. Noen drar tunge kofferter, andre bærer sine verdslige eiendeler i små plastposer.

Det er mange haitiere, venezuelanere, colombianere og tyrkere som står i kø ved grensekontrollen på Roxham Road. Mange av dem har verken vinterfrakker eller støvler, og ser med skrekk på mengden av snø rundt seg.

Makenzy Dorgeville har bare en liten ryggsekk slengt over skulderen. Han har flyktet fra voldsherjede Haiti og har brukt mange år på veien til akkurat denne grensen. Han krysset gjennom 10 land i Sør- og Mellom-Amerika, og beskriver reisen sin som en livsfarlig hinderløype. Nå puster han lettet ut. 40-åringen vet at Canada ikke deporterer mennesker fra Haiti – så han føler seg trygg selv om asylsøknaden hans skulle bli avslått.

Etter å ha blitt kontrollert og registrert av politiet, blir migrantene ført til nærmeste asylkontor. I Canada blir mellom 50 og 60 prosent av søknadene godkjent.

Rask behandlingstid

Etter noen måneder får migrantene også vanligvis arbeidstillatelse og barna kan begynne på skolen. Migranter blir kvalifisert for helsetjenester og andre sosiale ytelser og blir plassert på flyktningsentre eller hoteller betalt av myndighetene mens søknaden deres behandles.

– Canada har en rask behandlingstid og det trekker folk hit. Mens en asylsøknad kan ta fem til seks år i USA, tar den rundt to år i Canada, forteller Stephanie Valois, president i Quebec Association of Immigration Lawyers.

På grunn av den økte strømmen av migranter har mange tatt til orde for å stenge Roxham Road, men Valois mener at det ikke vil endre på noe.

– Mennesker som søker sikkerhet er villig til å risikere mye. Migranter krysser den farlige, ufremkommelige Darien-jungelen mellom Colombia og Panama, så det er ikke denne grensen som vil stanse dem, sier hun.

Livsfarlig jungel

Denne jungelen er svært vanskelig og farlig å ta seg gjennom, med sine fjell og myrlandskap.

– I området herjer også kriminelle grupper som tar migranter til fange eller raner dem. Klientene mine forteller meg skrekkhistorier, kvinner er blitt voldtatt, mennene slått, de har mistet alt og mange dør underveis, forteller advokaten som har viet livet sitt til å forsvare asylsøkere.

En haitisk kvinne bekrefter til nyhetsbyrået AFP at reisen gjennom jungelen var absolutt verst.

– Jeg så mange døde mennesker på veien, forteller den 29 år gamle kvinnen som bare vil bli kalt «Eli»

– Veiene var smale, det var stup, ville dyr. Du vet at hvis du faller, dør du forteller «Eli».

Nå står hun ved grensen til Canada, sammen med sin to år gamle datter – velberget begge to – med håpet om en ny start på livet.