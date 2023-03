Den franske regjeringen står overfor to mistillitsforslag

Den lille sentrumsgruppen Liot fremmet fredag mistillitsforslagene. Partiet sikret seg støtte fra Nupes-alliansen på ytre venstre fløy. Noen timer senere fremmet Nasjonal samling, partiet til Marine Le Pen, sitt eget mistillitsforslag.

I dag skal nasjonalforsamlingen stemme over begge mistillitsforslagene.

Selv om partiet til president Emmanuel Macron og statsminister Borne, Renaissance, ikke lenger har flertall i nasjonalforsamlingen etter fjorårets valg, er sannsynligheten minimal for at noen av mistillitsforslagene vil gå gjennom. Det ville i så fall ha krevd støtte fra en overraskende allianse av folkevalgte fra hele den politiske skalaen, fra ytre venstre til ytre høyre.

Lederne i det konservative partiet Les Républicains (LR) har utelukket at de vil stemme for mistillitsforslagene.

Reformen innebærer at pensjonsalderen økes fra 62 år til 64 år, og at folk må stå lenger i arbeidslivet for å kunne få full pensjon. Planen har i ukevis resultert i demonstrasjoner og protester.

Reformplanen ble først behandlet i overhuset i nasjonalforsamlingen, der den torsdag ble vedtatt med 193 mot 114 stemmer. Men i underhuset, der Bornes regjering ikke har flertall, var det usikkert om planen ville få flertall.

Regjeringen valgte derfor å utnytte et smutthull i loven som gir anledning til å omgå nasjonalforsamlingen for å få vedtatt en lov.