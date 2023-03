Storbritannia forlenger tollfri import fra Ukraina

I mai i fjor fjernet Storbritannia avgifter på all import fra Ukraina, og i november i fjor inngikk britiske myndigheter en prinsippavtale om digital handel med landet.

Natt til mandag kunngjorde britiske myndigheter at landet forlenger nullavgiftsavtalen på ukrainsk import til mars 2024, som del av Londons tiltak for å støtte den ukrainske økonomien etter den russiske invasjonen i fjor.

Senere mandag skal Storbritannia og Ukraina skrive under på den digitale handelsavtalen. Det skjer på et arrangement i London der ukrainske statsråder og representanter for britisk næringsliv skal delta.

– Den historiske avtalen om digital handel som skrives under i dag er starten på en ny æra med moderne handel mellom våre to land, sier Storbritannias handelsminister Kemi Badenoch.

Avtalen om digital handel gir Ukraina tilgang til britiske finanstjenester og mer effektive elektroniske overføringer.