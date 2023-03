Irans president invitert til Saudi-Arabia

Etter kinesisk mekling ble de to landene nylig enige om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene og gjenåpne sine respektive ambassader.

– I et brev til president Raisi ønsker kongen av Saudi-Arabia avtalen mellom de to broderlandene velkommen og inviterte ham til Riyadh, tvitrer Mohammad Jamshidi, den iranske presidentens nestleder for politiske anliggender.

Han la til at «Raisi ønsket invitasjonen velkommen».

Konflikten mellom de to landene bunner i at Saudi-Arabia i 2015 gikk til krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne i Jemen.