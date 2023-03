Drapssiktet nordmann i Sverige er begjært varetektsfengslet

Overfor NTB sier mannens forsvarer Stefan Liliebäck at hans klient foreløpig er blitt begjært varetektsfengslet i 14 dager.

– Dette kan selvsagt utvides.

Han forteller videre at mannen har sittet i avhør og svart på de spørsmålene han har fått, men kan ikke gå i detaljer rundt avhøret. Liliebäck opplyste om varetektsfengsling til VG først.

Svensk politi har tidligere sagt at mannen nekter straffskyld.

Liliebäck sier til NTB at mannen blir framstilt for varetektsfengsling tingretten i Värmland i Karlstad klokka 15 søndag. Han er siktet for drap og likskjending.

Det var torsdag denne uken at det ble gjort funn av kroppsdeler fra kvinnen i en fryseboks hjemme hos mannen i Värmland. Ifølge politiet har likdelene blitt oppbevart der i flere år.

Det er svensk politi som har ansvar for etterforskningen av saken, men pressevakt Mari Lerdal i Kripos sier til NTB at de har sendt melding til sine kolleger i Sverige og sagt at de kan bidra med bistand om det er behov.