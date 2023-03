Putin besøkte okkuperte Mariupol

Putin reiste til byen med helikopter. Der kjørte han rundt i flere deler av byen i bil, og fikk rapporter om gjenoppbyggingen av den. Han snakket med flere av innbyggerne i byen, og han godtok en invitasjon om å bli med hjem på besøk til en lokal familie, skriver det statlige nyhetsbyrået.

Putin besøkte Mariupol etter at han var på Krim, ifølge Kreml.

Der var han lørdag, på dagen ni år etter annekteringen av halvøya. Besøket skjer etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på ham for krigsforbrytelser.

Mariupol, som ligger i Donetsk-regionen, ble beleiret av russiske styrker i flere måneder før den til slutt falt i mai. Kapringen av byen var Russlands første store seier i krigen.

Putin: – Bare tull!

Første Donbas-besøk

Det er Putins første tur til Donbas-regionen, som består av Donetsk og Luhansk, og det nærmeste han har vært krigens frontlinjer siden han bestemte seg for å invadere nabolandet.

Mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har besøkt soldater ved fronten flere ganger i forsøk på å styrke moralen, har Putin stort sett oppholdt seg inne i Kreml der han har styrt den «militære spesialoperasjonen».

Noe av Putins påskudd for invasjonen av Ukraina var å redde russisktalende i regionen fra et angivelig folkemord. Russland har støttet separatister der siden 2014, da Krim-halvøya ble annektert. Donetsk er en av de fire regionene som Russland siden hevder å ha innlemmet.

Brutal kamp

Mariupol, som ligger ved Azovhavets bredder, ble lagt i ruiner etter de harde kampene der. Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) mener at et russisk bombeangrep mot en fødeklinikk tidlig i krigen var en krigsforbrytelse.

Kampen om byen er en av krigens blodigste. Ukrainske myndigheter har tidligere anslått at minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol, og at mellom 5.000 og 7.000 av dem døde i ruinene av hus som ble bombet.

90 prosent av boligbyggene i byen ble ødelagt eller skadd, ifølge FN.

Tidligere har også Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkt byen