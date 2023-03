Framgang i samtaler mellom Kosovo og Serbia

Serbias president Aleksandar Vucic og Kosovos statsminister Albin Kurti er i Nord-Makedonia i helgen i et forsøk på å redusere den langvarige spenningen. EUs utenrikssjef Josep Borrell er med som megler.

Vucic og Kurti ble i februar enige om en ellevepunktsplan fra EU for å normalisere forholdet mellom de to landene, og begge har håp om at de en gang i fremtiden kan bli med i unionen. Helgens samtaler dreier seg om hvordan planen skal iverksettes.

– Kosovo og Serbia har blitt enige om implementeringsvedlegget i avtalen normalisering av forholdet mellom dem, sa Borrell lørdag kveld.

Samtalene mellom de tre varte i tolv timer lørdag. I forkant hadde Borrell separate møter med Vucic og Kurti.

– Ingen endelig avtale

Ifølge Vucic er det inngått «en slags avtale».

– Vi har blitt enige på noen punkter, men ikke på alle. Dette er ikke den endelige avtalen, sa Vucic lørdag. Vucic beskriver samtalene med Kurti som sømmelige.

– Dette er en de facto anerkjennelse mellom Kosovo og Serbia, sa Kurti lørdag.

Borrell beskriver samtalene som «vanskelige», men sier at Kosovo har gått med på å umiddelbart starte samtaler om å etablere en spesiell ordning og garantier for å sikre økt selvstyre for serbiske områder i Kosovo.

Partene har snakket om å etablere en samlingsorganisasjon for de serbiskdominerte kommunene, noe som har vært omstridt lenge, ifølge Borell.

Han sier at EU nå vil kreve at begge parter følger opp lovnader om de vil være med i unionen.

Ungt land

Kosovo var det siste landet som løsrev seg da Jugoslavia gikk i oppløsning etter murens fall.

Fram til uavhengighetserklæringen 17. februar 2008 var Kosovo en provins i Serbia. Landet har fortsatt en stor serbisk minoritet som ikke anerkjenner regjeringen i Pristina, slik heller ikke Serbia har gjort.

Tanken på sikt er at Kosovo og Serbia skal anerkjenne hverandres nasjonalsymboler og offisielle handlinger. Det innebærer også at Serbia slutter å blokkere Kosovos forsøk på å bli med i FN.

Avtalen sier ikke noe om at de to landene formelt skal anerkjenne hverandre.