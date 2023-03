Den restriktive loven begrenser mulighetene skolene har til å lære mindre barn om seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og beslektede temaer. Dette vil kun tillates på klassetrinnene sjette til tolvte.

Republikaneren Stan McClain, som står bak lovforslaget, bekreftet nylig i et komitémøte i delstatens lovgivende forsamling at å lære barn om menstruasjon vil omfattes av lovforslaget.

– Så hvis småjenter opplever å få mensen i femte eller fjerde klasse, vil det hindre samtaler fra dem, siden de er på et lavere klassetrinn enn sjette? spurte demokraten Ashley Gantt da saken ble diskutert. Gantt har selv bakgrunn som lærer og framholdt at jenter ned i tiårsalderen kan få mensen.

– Det ville det, svarte McClain.

Stort flertall

Lovforslaget passerte behandlingen i utdanningskomiteen i delstatsforsamlingen med stor margin, 13 mot 5 stemmer.

Lovforslaget åpner også for at foreldre kan protestere mot bøker og andre læremidler skolen bruker. Det krever at skolene lærer elevene at en persons seksuelle identitet avgjøres biologisk ved fødselen, og skjerper kontrollen delstatens utdanningsdepartement har med enkelte læremidler.

McClain sier at meningen med loven er å samkjøre seksualundervisningen i Floridas 67 skoledistrikter, og å øke mulighetene foreldre har til å protestere mot bøker eller annet materiale de mener er upassende for yngre barn.

Under behandling

På komitémøtet der lovforslaget ble diskutert, spurte Gantt om lærere kunne bli straffet hvis de snakket om yngre barn om mensen.

– Min bekymring er at de ikke vil være trygge på at de kan ha disse samtalene med disse små jentene, sa hun.

McClain svarte at det «ikke var formålet» med lovforslaget, og at han var lydhør for noen endringer i formuleringene.

Lovforslaget må også godkjennes av en annen komité før hele forsamlingen tar stilling til det, og et lignende lovforslag behandles også i Floridas senat.

Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis antas å ville erklære seg som presidentkandidat foran valget i 2024. Hans kontor har så langt ikke svart på nyhetsbyrået APs forespørsel om en kommentar til saken.