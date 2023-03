Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS opplyser at skjelvet hadde sitt senter i kystregionen Guayas, rundt 80 kilometer sør for Guayaquil, landets nest største by.

Videoklipp i sosiale medier viser hvordan mennesker strømmer ut i gatene i Guayaquil og andre byer i området. Skjelvet kunne også kjennes nord i Peru.