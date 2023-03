Vladimir Putin besøker Krim på årsdagen for Russlands annektering

Besøket markerer at det er ni år siden Putin signerte avtalen om å innlemme Krim-halvøya i Russland.

Annekteringen av halvøya er ikke internasjonalt anerkjent, og de aller fleste land anser fortsatt området for å tilhøre Ukraina.

Norges daværende utenriksminister Børge Brende (H) fordømte «Russlands folkerettsstridige annektering av den ukrainske autonome republikken Krim».

– Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er uakseptabel, sa Brende.

Etter at russiske styrker hadde tatt kontroll over Krim, men før den formelle annekteringen, arrangerte russiskvennlige regionale myndigheter en folkeavstemning om å slutte seg til Russland. 82,5 prosent stemte for dette, men de fleste land i verden anerkjenner verken avstemningen eller resultatet.