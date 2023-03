Nye pensjonsprotester i Frankrike

I den franske hovedstaden melder politiet om 61 pågripelser. Det var også bråk i Lyon og Strasbourg.

Lokale myndigheter meldte like etter midnatt natt til lørdag at 36 var blitt pågrepet i Lyon.

Pensjonsreformen, som ble presset gjennom av regjeringen torsdag, har utløst enorme demonstrasjoner i Frankrike og flere omganger med politiske streiker. Den foreløpig siste streiken fant sted onsdag. En av de synlige konsekvensene har vært opphoping av søppel i Paris fordi renovasjonsarbeiderne er ute i streik.

Torsdag ble over 200 personer pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner mot regjeringen. Macrons sentrum-høyre-regjering vil gradvis heve pensjonsalderen til 64 år. Reformforslaget innebærer også at man må jobbe i 43 år for å få full opptjening.

Flere opposisjonspartier har enten fremmet eller varslet mistillitsforslag mot regjeringen for innføringen av reformen.