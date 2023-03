Amerikansk delstat forbyr abortpiller

Loven, som ble vedtatt av delstatsforsamlingen tidligere i mars, ble undertegnet av den republikanske guvernøren Mark Gordon fredag.

Samme dag sa han at han vil la et bredere abortforbud som forbyr abort under nesten alle omstendigheter, bli innført uten hans signatur.

– Jeg har handlet uten forutinntatthet og etter omfattende bønn, og vil tillate at disse lovforslagene blir innført, skriver Gordon i et brev fredag, ifølge New York Times.

Loven om abortpillene gjør det ulovlig for leger og andre å «skrive ut, utlevere, distribuere, selge eller bruke legemidler med formål å bringe til veie eller utføre en abort». Straffen er 9.000 dollar, 96.000 kroner, i bot og opptil seks måneder i fengsel. Den trer i kraft 1. juli. Den gravide blir ikke straffet, ifølge avisa.

Etter at USAs høyesterett i fjor sommer opphevet retten til abort i USA, har abortmotstanderne fått blod på tann og går nå inn for et forbud mot abortpillen Mifepristone som brukes i halvparten av alle aborter i USA.

En konservativ dommer i Texas skal i nær framtid bestemme om det skal innføres et landsomfattende forbud mot pillen. USAs mat- og helsetilsyn FDA har bedt ham avvise søksmålet.

– Det vil være til stor skade for offentligheten å trekke tilbake fra markedet en trygg og effektiv medisin som har vært lovlig tilgjengelig i 22 år, sier FDA.

Rundt 15 delstater har innført mer eller mindre strenge forbud mot abort og innført forbud mot salg av abortpillen siden abortkjennelsen i høyesterett. .