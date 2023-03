Skotske folkevalgte bes om å slette Tiktok fra jobbtelefonen

Oppfordringen kom i en epost fra Alan Balharrie, som er øverste ansvarlig for datatjenester ved det skotske parlamentet, fredag, skriver kanalen.

– Vi gir dette rådet basert på en forebyggende tilnærming og den beste informasjonen som er tilgjengelig for oss for øyeblikket, gitt bekymring rundt informasjonen Tiktok-appen kan hente inn fra enheter, skriver Balharrie.

Rådet kommer etter at Storbritannia torsdag innførte Tiktok-forbud på tjenestetelefoner. Mange vestlige land er bekymret for at data som samles inn av den populære appen, som er eid av det kinesiske selskapet Bytedance, kan havne hos kinesiske myndigheter.

Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.