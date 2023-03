Trump holder sitt første folkemøte i 2024-valgkampen i Texas

Valgmøtet holdes lørdag 25. mars. Republikanerne dominerer Texas, og Trump har stor oppslutning der.

76-åringen har stort sett tilbrakt de første månedene siden han kunngjorde at han igjen vil forsøke å bli president ved Mar-a-Lago, eiendommen han eier i Florida, men han har også smått begynt å besøke noen delstater som stemmer tidlig. Mandag var han i Iowa, som er først ut i det republikanske primærvalget.

Trump, som tidligere fredag skrev sitt første innlegg på Facebook siden utestengelsen i 2021, er for tiden involvert i en rekke etterforskninger, blant dem en i New York som ser ut til å gå mot slutten.

Pornoskuespilleren Stormy Daniels, som fikk utbetalt såkalte «hysjpenger» via Trumps tidligere advokat Michael Cohen like før presidentvalget i 2016, var inne til avhør onsdag, samme dag som Cohen vitnet foran en storjury.

Daniels fikk pengene mens hun var i forhandlinger om å fortelle om sin påståtte relasjon med Trump rundt ti år i forveien. Trump nekter for at de to har hatt noe med hverandre å gjøre, og hevder at etterforskningen er politisk motivert.