To helikoptre med syriske opprørere styrtet i Irak

Ifølge SDF var soldatene på vei til Suleimania i Irak som et ledd i «utveksling av ekspertise» i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS da helikoptrene styrtet onsdag kveld. Hvem de skulle utveksle ekspertise med er ikke kjent.

Blant de omkomne var en av SDFs kommandanter, Sherfan Kobani, fetteren til SDFs øverste leder Mazloum Abdi.

Myndighetene i kurdiskstyrte Nord-Irak opplyste torsdag at ett helikopter hadde styrtet i Dohuk-provinsen og at minst fem mennesker omkom, blant dem flere fra PKK, den kurdiske opprørsgruppen som står på Tyrkias, EUs og USAs liste over terrororganisasjoner.

En talsperson fra PKK opplyste torsdag at de etterforsket hendelsen, men la til at PKK ikke disponerer helikoptre.

Den USA-ledede koalisjonen som bekjemper IS i Syria og Irak avviser at helikopteret tilhørte dem.