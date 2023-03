Australia vil kjøpe amerikanske kryssermissiler

De nye atomubåtene, som også er amerikanske, vil være i stand til å avfyre kryssermissilene, opplyser australske tjenestepersoner. Ubåtkjøpet kommer som del av Aukus-samarbeidet mellom Australia, USA og Storbritannia. På sikt skal det også bygges ubåter i Australia.

Missilkjøpet vil koste nesten 900 millioner dollar, knappe 9,7 milliarder kroner. I en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at det potensielle salget vil støtte opp om USAs utenrikspolitiske mål og nasjonale sikkerhetsinteresser.

Aukus-samarbeidet er ment å kontre kinesisk innflytelse over den indopasifiske regionen og sikre vestlige interesser. Regionen består av deler av Stillehavet, Indiahavet og farvannet ved Indonesia som forbinder de to havene.

Også Japan, som er alliert med Aukus-landene, vil ruste opp. I februar kunngjorde den japanske regjeringen at den blant annet vil kjøpe 400 Tomahawk-missiler, som kan tas i bruk tidligst i 2026.

Kinesiske myndigheter mener at Aukus-alliansen har valgt en «farlig og feilaktig» retning, og at de er drevet av «typisk kald krig-mentalitet». I tillegg mener de ubåtsalget utgjør en klar fare for brudd på den internasjonale ikkespredningsavtalen, som skal hindre at flere land får tilgang til atomvåpen.