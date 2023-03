New Zealand forbyr Tiktok på telefoner tilknyttet parlamentet

Avgjørelsen er tatt av sikkerhetshensyn, og forbudet vil tre i kraft innen slutten av mars, sier leder Rafael Gonzalez-Montero for parlamentstjenesten.

Mange vestlige land er bekymret for at data som samles inn av den populære appen, som eies av det kinesiske selskapet Bytedance, kan havne hos kinesiske myndigheter. Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Tiktok mener bekymringene hviler på en fundamental misoppfatning av selskapet, og at forbudene skyldes geopolitikk som Tiktok hevder å stå utenfor.