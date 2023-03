Spania innfører dyrevelferdslov

Spanias sosialminister Ione Belarra sier at det er en veldig viktig dag. Loven er den første om dyrs rettigheter siden Spanias retur til demokratiet etter diktator Francisco Francos død i 1975.

Loven gjør det obligatorisk for alle som blir hundeeiere, å gjennomgå kursing, og innfører et forbud mot å la en hund være alene i mer enn 24 timer. Det blir også obligatorisk for katteeiere å sterilisere katter. Formålet er å få kontroll på antall kattefødsler og unngå at uønskede kattunger blir forlatt eller avlivet.

Det blir også strengere straffer for dyreplageri, fra 18 måneders fengsel i tilfeller der et dyr må til veterinær, eller opptil tre års fengsel om dyret dør under skjerpende omstendigheter. Fram til nå har den strengeste straffen for dyremishandling vært 18 måneders fengsel.

Lovene gjelder primært for kjæledyr og ikke for dyr som blir avlet for slakt. I fjor innførte Spania en lov som anerkjenner kjæledyr som «levende vesener med følelser» og ikke bare objekter.

Følgelig må spanske domstoler også ta dyrets beste i betraktning, så vel som familiens behov, når de skal avgjøre hvem som får beholde hunden, katten, gullfisken, skilpadda eller fuglen etter en skilsmisse.