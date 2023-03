Syklon krevde minst 400 liv

Det sørlig Malawi ble aller hardest rammet av syklonen, og president Lazarus Chakwera har bedt verden om katastrofehjelp.

– Det haster med å komme fram med hjelp i flomområdene. For tredje gang har mennesker i Chikwawa-distriktet mistet alt de eier på grunn av klimaendringene. Derfor mobiliserer vi raskt for å nå ut til ofre for syklonen, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Kirkens Nødhjelp vil være til stede i Malawi med vann, sanitære løsninger og hygieneartikler, i tillegg til forebyggende tiltak mot kolera og vannbårne sykdommer. Vi vil også styrke matsikkerheten i flomområdene, sier han.

Våknet på sykehuset

Det siste Lukia Akimu husker er at flomvannet rammet landsbyen hennes ved en fjellside rett sør for Blantyre i Malawi. Det neste hun husker er at hun våknet på sykehuset med bandasje rundt hodet og krage rundt nakken.

– Jeg så mye vann og noen mennesker som ble skylt bort. Hva som skjedde etterpå vet jeg ikke. Jeg vet heller ikke hvem som fikk meg hit, forteller 35-åringen fra sengen på Dronning Elizabeth-sykehuset i Blantyre.

Ingen vet om familien hennes overlevde, forteller en av sykepleierne.

Slo til på nytt

Syklonen Freddy har ifølge offisielle tall krevd minst 326 liv i Malawi og 53 liv i Mosambik. Syklonen rammet to ganger, først i slutten av februar da 27 mennesker omkom på Madagaskar og i Mosambik.

Deretter tok syklonen en runde til havs før den sist helg på nytt slo inn over kysten til Mosambik og fortsatte nordvestover til Malawi.

Mer regn

Torsdag hadde syklonen avtatt, men det regnet fortsatt kraftig og mer nedbør er varslet. Det vil trolig resultere i mer flom.

I Mosambik er fortsatt flere landsbyer isolert, og redningsmannskaper forsøker nå å ta seg fram gjennom de flomrammede områdene ved hjelp av båter.

– Mange lokalsamfunn er isolert og menneskene der sulter. De trenger medisinsk hjelp og noen skikkelige måltider, sier en talsmann for redningstjenesten i Mosambik.